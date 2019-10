Tegenvaller leger: veiligheidsinstallatie startbaan twee keer zo duur

Motor moet de kelder in

De plek waar de motor is geplaatst, is een andere reden dat het systeem duurder uitpakt. Vanwege nieuwe regels van de Europese luchtvaartautoriteit EASA moeten de installaties in een keldertje komen, in plaats van in een klein gebouwtje naast de landingsbaan. Het bouwen van die keldertjes kost 8 miljoen meer dan gedacht.

Dat vandaag de dag 44,4 miljoen nodig is, komt ook omdat het ministerie in de eerste budgetraming 3,1 miljoen aan btw niet had meegerekend.