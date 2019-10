Minder goederen over de weg vervoerd tussen Nederland en VK

Nederlandse vrachtwagens brachten vooral bederfelijke waar naar het eiland: ruim de helft van de in totaal 1,5 miljoen goederen. Dan moet er worden gedacht aan vlees, vis, vers fruit, groenten, bloemen en planten.

Het CBS weet niet zeker hoe het komt dat er minder goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn vervoerd. "We zien het vanaf 2016 afnemen. Toen was het referendum en de pond kwam ook onder druk te staan", zegt een woordvoerder. "Bederfelijke goederen zijn sindsdien wat duurder geworden. En dat zijn juist ook goederen die veel worden vervoerd, dus mogelijk is het daardoor wat afgenomen."

Zorgen over brexit

De transportsector maakt zich al jaren flinke zorgen over de brexit. Sinds in 2016 het Britse volk met een nipte meerderheid voor het verlaten van de Europese Unie stemde, hangt een harde brexit - zonder een deal - hen als het zwaard van Damocles boven het hoofd.

Als de Britten zonder deal de EU zouden verlaten, zonder transitieperiode, komen er veel meer douaneformaliteiten waaraan vervoerders die de grens over willen moeten voldoen. Er wordt dan gevreesd voor lange files. Vooral voor transport van bederfelijke waar is dat mogelijk een groot probleem. De Nederlandse douane is zich hier al maanden op aan het voorbereiden en heeft bijna 600 nieuwe mensen aangenomen.

Afname groei

Deze zomer nam voor het eerst in jaren het tekort aan arbeidskrachten af in de transportsector. Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, maar de afname komt omdat de groei ook afneemt. Dat brengt risico's voor de transportsector.