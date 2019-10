Europees Parlement wil sponsoring EU-voorzitters aan banden leggen

Frustratie bij Europees Parlement

Wolters diende de resolutie in waarmee het Europees Parlement haar zorg uitsprak. 662 leden stemden voor, 24 tegen en 9 onthielden zich van stemming. Een overweldigende meerderheid is dus voor meer transparantie en betere regels, al weet Wolters ook dat ze er daarmee niet zijn.

"Het is helaas niet zo dat wij hier een streep door kunnen zetten", zegt Wolters. "En dat is frustrerend, maar dat is ook hoe het werkt in de politiek. De macht die we als parlement hebben, is de macht om druk te blijven zetten. Er komt een moment dat het te gênant wordt om dit soort sponsoring vol te houden.

En nu?

Aankomend voorzitter Kroatië is ondertussen al enthousiast bezig met het zoeken naar bedrijven die willen sponsoren. Wolters richt zich al op Duitsland, dat de tweede helft van 2020 voorzitter is.

Morgen verstrijkt de deadline die de EU-ombudsman heeft gesteld voor de Raad, om antwoord te geven op vragen. De Ombudsman is een onderzoek gestart naar de gang van zaken omtrent sponsoring.