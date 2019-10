Johnson verliest cruciale stemming over snelle behandeling brexitwet

Op zichzelf heeft de stemming een historische uitkomst. Het is voor het eerst in 3,5 jaar onderhandelen dat het Britse parlement instemt op een voorstel over brexit. Dat was een forse horde voor Johnson om te nemen, maar alles draaide om de stemming over het tijdspad waarin de wet behandeld moest worden.

De premier van het Verenigd Koninkrijk zei eerder vandaag dat hij verkiezingen zal aanvragen, nu parlementariërs zijn voorstel hebben verworpen over het tijdspad om de wetgeving rond de brexit te behandelen. Dat betekent dat er uitstel zal moeten komen. Johnson heeft altijd gezegd dat hij dat absoluut niet wilde.

Opvallend is dat vlak na de stemming Johnson niet sprak van verkiezingen, wat hij dus eerder wel deed. In plaats daarvan zei Johnson dat hij nu even op de 'pauzeknop' drukt, en wacht op het besluit van de Europese Unie. De EU-leiders moeten bepalen of er uitstel wordt verleend. Johnson benadrukte dat het parlement voor de wetgeving stemde, en dat dit de deal is waarmee hij de Unie wil verlaten.

Hoge tijdsdruk

Johnson was van plan om binnen drie dagen de wetgeving rondom het uittredingsakkoord door het Lagerhuis te loodsen. De parlementariërs stemden voor het pakket aan wetgeving om de brexit vast te leggen in de Britse wet, maar wilden meer tijd om de wetgeving te bestuderen.

Normaal staat er veel langer voor dan drie dagen. Dat het parlement niet in recordtempo de wetgeving wil behandelen, zorgt ervoor dat het onmogelijk is om op 31 oktober mét een deal de Europese Unie te verlaten.