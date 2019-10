Innovatiegeld overheid naar Marlies Dekkers en brouwer Jopen

In het overheidsfonds Dutch Venture Initiative (Dutch Venture Initiative) zit 400 miljoen euro. Doel is om 'innovatieve en high-tech bedrijven die vroeg in de ontwikkelingsfase zitten' te steunen. Het werd kort na de crisis opgericht als steuntje in de rug voor investeringsfondsen, die daarmee sneller geld uit de markt kunnen halen.

Maar uit een lijst die het Financieele Dagblad (FD) opvroeg blijkt dat ook een aantal opvallende bedrijven in de selectie zijn opgenomen. Zo is er geld gestoken in de Haarlemse stadsbrouwerij Jopen, jurkenmerk King Louie, kunstverkoopsite Kunst.nl, televisieproductiebedrijf Tuvalu Media en het gelijknamige lingeriebedrijf van Marlies Dekkers.

Twijfels over nut van het fonds

In de Nederlandse politiek werd eerder al getwijfeld over het nut van DVI. Onder meer GroenLinks stelde vragen aan de minister over het overheidsbeleggingsfonds, die volgens hen marktverstorend kunnen werken.

Vooral omdat veel geld naar buitenlandse bedrijven ging, terwijl het ook bedoeld is om Nederlandse innovatieve bedrijven te stimuleren. Later werd er ook geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, maar daarbij zitten dus een aantal bedrijven die niet direct binnen het doel van het fonds lijken te passen.

Nieuwe onlinestrategie

Het fonds zegt tegen het FD dat Marlies Dekkers prima binnen de strategie past omdat het lingeriebedrijf een nieuwe onlinestrategie volgt. Verschillende investeringen verklaren ze omdat bedrijven 'innovatief zijn in de transitie van de oude naar de nieuwe economie'.

Deskundigen Jaap Koelewijn en Arnoud Boot, beiden hoogleraar, zijn tegen het FD kritisch over de overheidsinvesteringen in dergelijke bedrijven, en twijfelen of die bedrijven een groter nationaal belang dienen. Het fonds vindt het belangrijk dat er Nederlandse banen zijn geschapen, volgens hen is het daarmee per definitie goed voor de Nederlandse economie.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat de onderliggende investeringsfondsen zelf mogen weten waar zijn in investeringen, zolang ze maar voldoen aan de investeringsstrategie die is afgesproken. Alle fondsen moeten zich richten op snelgroeiende innovatieve ondernemingen.

Stimuleringsruimte van 400 miljoen

Het stimuleringsfonds is opgericht om geld in innovatieve bedrijven te steken. Het DVI is gevuld met 230 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en 170 miljoen euro van het European Investment Fund (EIF), dat wordt gefinancieerd door verschillende Europese instellingen.

Dat geld wordt niet rechtstreeks in bedrijven gepompt door DVI. Het geld wordt verdeeld over investeringsfondsen die het geld in bedrijven mogen investeren. Tot nu toe zijn er 218 bedrijven uitgekozen waarin is geïnvesteerd.