Brexit in Brussel: van lange nachten en sprintjes trekken naar een deal

En dus is er een uitzondering gemaakt voor Noord-Ierland. Ze mogen net als Ierland 0 procent rekenen. Een beetje water bij de wijn, de Britse en Europese onderhandelaars kwamen weer iets dichter bij elkaar. Lukt het de Britten om zaterdag overeenstemming te bereiken? Dat is de grote vraag.

En wat als dat niet lukt? Als het akkoord wordt weggestemd? Premier Rutte wil daar niet over speculeren. "Als je net verliefd bent, ga je niet nadenken over wat er gebeurt als de liefde over is", verwijst hij naar de deal.

En Boris zelf? Die heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Op zijn afsluitende persconferentie 's avonds, waar hij het ronkende brexitverhaal nog eens afdraait, beantwoordt hij nog maar een paar vragen. Hij heeft honger, zegt hij, en wil naar het diner.

De jongedame die namens de Britse vertegenwoordiging 150 journalisten en cameramensen in bedwang moet houden, doet dat met moeite. "Please stay to the side of the room", klinkt het steeds. Tot de persconferentie voorbij is. Dan zegt ze: "Please leave."