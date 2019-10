Webwinkel Neckermann.com waarschuwt voor mogelijk faillissement

Overlijden niet gemeld

Op internet is overigens nauwelijks iets over zakenman Lee Kok Wai of het bedrijf Leading Global Fund te vinden.

Volgens de website van het Amerikaanse beursbedrijfje Readen Holding Corporation, waaronder de webwinkel Neckermann.com valt, zou de 41-jarige Aziaat eind mei chief executive officer en bestuursvoorzitter zijn geworden. Van het plotselinge overlijden van de jonge topman heeft het beursgenoteerde bedrijf opmerkelijk genoeg geen melding gemaakt.

Het meest recente nieuwsbericht op de site dateert van juni, en gaat over een overname van een Aziatisch kledingbedrijf. In een ander persbericht schrijft het bedrijf vastgoed te hebben verkocht, om de opbrengst te investeren in onder meer webwinkel Neckermann.