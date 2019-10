Provincies trekken nieuwe stikstofregels in na protesten van boeren

De provincies besloten vorige week om weer vergunningen af te geven voor bouw- en infrastructuurprojecten, mits activiteiten niet zouden leiden tot meer stikstofbelasting voor de omgeving.

Een vergunningaanvrager moest dat kunnen aantonen. Wie een vergunning wilde, moest de stikstofuitstoot beperken of zorgen dat de uitstoot elders daalde.

Oneerlijke regels

Maar de eerste provincies hebben de regels dus nu alweer opgeschort. Vrijdag trok Friesland de nieuwe stikstofregels in, vandaag volgden Drenthe en Overijssel na protesten van boeren en overleg met boerenorganisatie LTO.

Boeren zijn boos omdat veehouderijen niet onder de nieuwe vergunningsregels vielen. Daardoor konden ze niet, of maar zeer beperkt uitbreiden. En dat is oneerlijk, aldus de boeren.

Dat is de reden dat de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet de regels opschort, zei hij vandaag in het provinciehuis in Assen. "We stellen het uit tot er iets beters ligt", zegt Jumelet. "Daarmee zijn de beleidsregels van tafel tot er iets beters ligt."

In Assen staat een massa boze boeren voor de deur omdat er gepraat wordt over de stikstofregels.