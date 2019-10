Brexitgesprekken leverden niets op, hoe nu verder?

Donderdag begint in Brussel dan een EU-top, waar onder meer wordt gesproken over brexit. Er staan ook andere zaken op de planning, zoals het meerjarig financieel kader, klimaatverandering en het mogelijk uitbreiden van de EU met Noord-Macedonië en Albanië.

Het zou dan al duidelijk kunnen zijn of een deal wel of niet mogelijk is. De EU-top gaat vrijdag door, met brexit als laatste onderwerp op de agenda. Als onderhandelaars geen voortgang boeken, is het aan de EU-leiders op de top om de patstelling te doorbreken en een doorbraak te forceren, al zal dat erg lastig worden. Het is ingewikkeld om in een paar dagen een dergelijk akkoord uit te onderhandelen.

Ingelaste zitting en stemming

Naar verwachting komt het Britse parlement op zaterdag samen. Johnson heeft dat toegezegd, al moet een debat op zaterdag nog wel officieel aangevraagd worden.

Debatteren op zaterdag is niet gebruikelijk in het VK. De laatste keer dat het parlement op zaterdag vergaderde was tijdens de Falklandoorlog. Johnson zal dan ofwel een deal presenteren die hij met de EU heeft gesloten, of uitleggen wat zijn plannen zijn als een deal niet gelukt is.

Als er al een deal gesloten wordt moet het parlement daar mee instemmen. Als het parlement dat niet doet, of het is niet gelukt om een deal te sluiten, is premier Johnson door een speciaal daarvoor aangenomen wet verplicht om de EU te vragen om uitstel van de brexit. Om middernacht Britse tijd verloopt daarvoor de deadline.