Werknemer eist bonus van zijn baas, maar ontvangt een flinke boete

Bonus opgeschort

In 2016 was de werknemer een bonus beloofd, maar die werd vanwege een financiële reorganisatie opgeschort. Daar stemde hij destijds mee in. Een paar maanden later stelde zijn werkgever hem op non-actief, omdat het bedrijf vermoedde dat hij werkte voor een van de klanten.

Vervolgens besloot de managing director zijn contract op te zeggen en zijn bonus op te eisen via de rechter.

Ondertussen ging OTS door met het onderzoek. Daaruit bleek dat de man in totaal 1368 dagen voor andere bedrijven had gewerkt. De rechter oordeelt dat hij daarom geen bonus ontvangt, maar een boete krijgt. Inclusief de proces- en onderzoekskosten moet hij 770.000 euro betalen.