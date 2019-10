Ook Mastercard, Visa en eBay trekken zich terug uit Facebook-munt libra

Visa en Mastercard haken af

Visa blijft het project volgen, maar vindt dat de Libra Association eerst moet laten zien dat het project kan voldoen aan officiële regels.

Marktplaats eBay schrijft: "We hebben respect voor project libra, maar toch besluiten we dat we niet meer betrokken willen zijn bij de oprichting ervan. Op dit moment ligt onze focus op een eigen betaalproject."

Facebook is initatiefnemer van libra, maar heeft geen volledige controle over de munt. Zodra de munt live gaat, heeft Facebook evenveel zeggenschap als de overige oprichters van The Libra Association.

'Libra is niet in gevaar'

Het project is niet in gevaar door het vertrek van Visa, Mastercard en overige grote partijen, verklaart The Libra Association.

"De samenstelling van de leden kan veranderen. We zijn flexibel dankzij het ontwerp en de open structuur van het project. We kijken uit naar de bijeenkomst over drie dagen, waar we de eerste officiële leden van Libra Association bekend maken.”

Partijen die nog wel meedoen zijn onder andere Uber, Vodafone en Spotify.