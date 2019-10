53 miljard euro aan Nederlands geld in belastingparadijzen

Europees beleid

EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) noemt het 'onaanvaardbaar' dat overheden zoveel geld mislopen. "Dat is geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in scholen en ziekenhuizen."

Moscovici ziet wel een dalende trend. Er wordt namelijk iets minder weggesluisd dan een jaar eerder. Hij dankt dit aan Europees beleid tegen belastingontwijking. Hij verwacht dat het verlies aan belastinginkomsten verder daalt dankzij nieuwe maatregelen van de lidstaten.