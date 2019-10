Blauwe brief gehad? Dit moet je doen met je nieuwe btw-id

Heb je een eenmanszaak? Schrik deze maand niet van de blauwe brief op je deurmat: daarin zit waarschijnlijk je nieuwe btw-identificatienummer in. Tussen 10 en 31 oktober ontvangt iedereen zijn nieuwe code. En dat is goed nieuws, want dit btw-id is een stuk minder fraudegevoelig dan het oude btw-nummer.

Maar het betekent wel dat je aan de slag moet. Vanaf 1 januari 2020 moet je dit nieuwe btw-identificatienummer namelijk gebruiken als je zaken doet. Je krijgt het nummer nu vast, zodat je op tijd je visitekaartjes, briefpapier, facturen en alle andere correspondentie met klanten en leveranciers kunt aanpassen.