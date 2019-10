Van dixi tot koffie: zo werd razendsnel alles voor het boerenprotest georganiseerd

"De eerste uitdaging was het korte tijdsbestek dat we hadden", vertelt Bouwhof. "Donderdag om 12 uur kregen we een go, maandag moesten we beginnen met opbouwen. In het weekend is het lastig dingen regelen, dus we hadden feitelijk anderhalve dag om het voor te bereiden."

Dat lukte. Er is in een paar dagen heel veel gebeld, vertelt Verheij. "We zijn met vier man in een kantoortje gaan zitten en toeleveranciers gaan bellen. Wat helpt bij zo'n spoedklus is gewoon zo snel mogelijk betalen. Dus we hebben op donderdag alle toeleveranciers gebeld en gezegd: het geld staat morgen op je rekening, als je er maar op tijd bent. In onze business is er wel vaker haast geboden, dan werkt iedereen gewoon twee keer zo hard."