Blok: 'Britten moeten ook bij no-deal betalen aan EU'

Minister Blok doet die uitspraak in een interview met Het Financieele Dagblad. De EU en het VK zijn eerder overeengekomen dat de Britten de verplichtingen die zij tijdens het EU-lidmaatschap zijn aangegaan, nog moeten nakomen. Dat bedrag zou in een keer moeten worden overgemaakt.

Premier Johnson zei eind deze zomer dat het helemaal niet zo zeker is dat de Britten die rekening gaan voldoen. Als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord uit de Europese Unie vertrekt, hoeft hij de 40 miljard die zijn voorganger May heeft afgesproken helemaal niet over te maken, zei Johnson.