Meer oplichtingen door frauduleuze bitcoin-advertenties

Van Raaij vindt het ergens vreemd dat mensen nog steeds in de bitcoin-scams trappen. "Er is genoeg over gepubliceerd: mensen zouden het moeten weten. Je moet dus wel een beetje naïef zijn of alle berichten hebben gemist. Aan de andere kant: iedereen wil natuurlijk best miljonair worden, dus misschien denken ze dat dit de beste manier is."

Van Raaij noemt de oplichting met foto's van Kelder, Tan en De Mol de 'nieuwe variant op de oude Nigeriaanse prins', waarbij het slachtoffer miljoenen in het vooruitzicht werd gesteld als hij een paar honderd euro zou overmaken. "Dat is inmiddels wel een beetje van het toneel verdwenen, mensen geloven het niet meer. Nu hebben mensen waarschijnlijk niet door dat het portret van De Mol gewoon gejat is. Het is echt argeloosheid."