Britten sorteren voor op falen onderhandeling na belletje Merkel

Voorstel Johnson schuurt

In het voorstel schrapt Johnson de backstop. Noord-Ierland moet tijdelijk in de Europese interne markt blijven, maar Noord-Ierland hoort ook bij de Britse douane-unie. Dan moeten er controlepunten komen en dat moet waterdicht zijn, stelt Lambie. "Dat is niet uitgewerkt. Daarnaast kan Johnson in de Britse douane-unie een ander handelstarief hanteren dan in de Europese douane-unie: Dit schuurt, zeggen insiders. Want wat als dat een stuk lager ligt in Noord-Ierland dan in Ierland? Waar wordt dan afgerekend als er geen controles zijn, vraagt men zich af."

"En tot overmaat van ramp moet het Noord-Ierse parlement besluiten om deze tijdelijke afspraken om de vier jaar te verlengen. Zoals een kabinetsbron laatst zei: een markt, een interne markt is het succes van de EU. Dan gaan we nu niet plotseling toestaan dat de Britten via Noord-Ierland een gek achterdeurtje krijgen."

Wat gaat er komende weken gebeuren?

De komende weken wordt het nog spannend, denkt Lambie. "Het spel tussen EU-landen en het Verenigd Koninkrijk wordt hoog gespeeld en komt ergens voor de EU-top volgende week tot een climax. Een deal op of rond de EU-top is ver weg en onwaarschijnlijk, zeggen insiders. Dan is de vraag: kiest Johnson voor uitstel? Of houdt Johnson vast aan een no-deal en wordt hij in eigen land voor de rechter gesleept?"