Duizenden Nederlandse goudstaven verhuizen naar Haarlem

Miljarden in New York, VK, Canada

Het nieuwe cashcentrum krijgt naast het opslaan van goud, bankbiljetten en munten meerdere functies. Er komt een nationaal centrum voor vervalsingen, bankbiljetten worden er gesorteerd en gedistribueerd en de goud- en geldvoorraad wordt er dus opgeslagen.

Het goud dat de DNB in Nederland heeft opgeslagen is niet het enige dat we hebben. In Nederland wordt ongeveer een derde van de Nederlandse goudreserve opgeslagen. De rest wordt opgeslagen in New York, Londen en Ottawa. De goudvoorraad is het tegenwicht voor een deel van de Nederlandse munten en bankbiljetten.

In 2016 keken we met RTL Z al een keer in de goudkluis van DNB