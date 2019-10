Politie Noord-Ierland: onmogelijk om grens te bewaken na brexit

Kan Johnson de cel in?

Als er op 19 oktober nog geen deal is gesloten tussen Johnson en de EU, is de premier verplicht om uitstel van de brexit te vragen. Als hij dat niet doet, overtreedt hij de wet. Een Schotse rechtbank buigt zich nu over de vraag of Johnson dan in de cel kan worden gezet, meldt de BBC.

Johnson heeft al eens gezegd dat hij liever 'dood in de sloot' ligt dan dat hij om uitstel vraagt. Hij heeft meermalen gezegd dat dan ook niet te gaan doen. Een aantal zakenlieden en een Schots parlementslid hebben nu aan de rechtbank gevraagd wat er zou kunnen gebeuren als Johnson geen uitstel vraagt.

Als er op 19 oktober geen deal ligt, is er nog maar beperkte tijd om uitstel aan te vragen. Als parlementariërs Johnson aan de wet willen houden, zal er snel gehandeld moeten worden. Er wordt onder meer onderzocht of een rechtbank namens Boris Johnson een brief kan ondertekenen waarin om uitstel wordt gevraagd.