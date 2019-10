Bier-overstroming bij brouwerij Het Uiltje: 'Alsof je een mentos in cola gooit'

Druk op de ketel

Wat ging er mis? "Door vergisting komt koolzuur vrij in de tank", legt Uijleman uit. "Er zit een ventiel op de tank om de druk te regelen. Als het ventiel juist is afgesteld, loopt een teveel aan koolzuur gewoon weg. Maar we hadden 'm per ongeluk te strak vast gedraaid en daarom zat er meer koolzuur in de ketel dan de bedoeling was."

Er is niks aan de hand, zolang het bier in de ketel zit. Uijleman vertelt dat het pas mis gaat als je er iets bij gooit. "Vergelijk het maar met een Mentossnoepje in een fles cola. Zodra het koolzuur met het oppervlak in contact komt, begint het te schuimen."