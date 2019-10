Schiphol op zee? De Noordzee is eigenlijk al vol

Balans op zee

Milieustichting De Noordzee praat ook mee over die verdeling. De stichting ziet windmolens op zich wel zitten, maar is tegen de uitbreiding van Schiphol op zee. "Een vliegveld op zee zal de balans tussen natuur en menselijk gebruik juist verder verstoren", schrijft het bestuur. "Zeker ook als de verhuizing wordt aangegrepen om het vliegverkeer op Schiphol nog harder te laten groeien dan de laatste jaren al gebeurde."

Zo eenvoudig is het dus niet om plek te maken voor een vliegveld, concludeert Peters. Zou er iets kunnen wijken? "Het testgebied van de marine vlakbij de Waddeneilanden zou je wel kunnen inperken", oppert Peters. "Hetzelfde geldt voor de natuurgebieden. We hebben ooit met elkaar afgesproken dat we die beschermen, maar dat kan veranderen. Of we plaats maken, is uiteindelijk een politieke en maatschappelijke keuze."