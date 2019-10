Gelekte brexitvoorstellen Johnson direct afgeschoten door EU

Geen nieuwe grensposten, wel grenscontroles?

Na het lekken van het plan gisteravond, leek Johnson vandaag terug te krabbelen. Hij zei vandaag tegen Reuters dat er 'verwarring is' over wat er wordt geschreven in de media. Hij stelt dat wat er in de media wordt geschreven niet het plan is dat wordt ingediend. "We willen geen nieuwe grenspost, een stukje van de grens af. Dat is niet waar het komt", zegt hij.

Maar, ondertussen zegt Johnson verwarrend genoeg in een programma van de BBC, dat de 'realiteit van brexit' is dat er douanecontroles nodig zijn op het Ierse eiland als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, alleen dat niet moeten gebeuren met een serie douaneposten.

Wat Johnson wel precies voorstelt als oplossing voor het probleem is dus opnieuw onduidelijk. Mogelijk dat we later deze week daar dus wat meer over horen.