Wijffels: kabinet moet kwetsbare Nederlanders meer helpen met verduurzamen

Wijffels is al jaren kritisch over het Nederlandse energiebeleid: het mag allemaal wel wat sneller. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond. De econoom stelde eerder dat partijgenoot en toenmalig fractievoorzitter van het CDA, Sybrand Buma, niks begrijpt van het klimaatprobleem, net als de Amerikaanse president Donald Trump.

RTL Z sprak hem op duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling. Daar erkent hij dat het kabinet wel degelijk vooruitgang boekt, maar hij vindt ook dat 'er nog wel heel veel moet gebeuren'. Met name als het gaat om de sociale kant van verduurzaming: het moet wel voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijven, vindt Wijffels.

'Neem vrees voor de toekomst serieus'

De CDA-prominent is daarom voorstander van een akkoord tussen de overheid en de woningcorporaties. Daarin zouden afspraken kunnen worden gemaakt over de verduurzaming van de 2 miljoen corporatiewoningen. "Daar zou tegenover moeten staan dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft."

Verhuurders die meer dan 50 (goedkopere) huurwoningen bezitten moeten nu een heffing over de WOZ-waarde van hun huurwoningen betalen; wooncorporaties zijn daar niet over te spreken. Als die heffing wordt afgeschaft, redeneert Wijffels, kan met het bespaarde geld de verduurzaming van de woningen worden betaald.

Wijffels: "Dat zou ik een hele mooie deal vinden. Het is een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van onze woningvoorraad. Maar het laat ook zien dat we de mensen die het meest kwetsbaar zijn, en dat zijn vaak mensen die in corporatiewoningen zitten, dat we hun angsten en hun vrees voor de toekomst serieus nemen. En dat ze gezien worden."

Bekijk het interview of lees verder onder de video.