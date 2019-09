Spaargeld levert nauwelijks iets op, maar cash thuis bewaren kost ook geld

Geld verliezen door inflatie

Of je geld op de bank staat of onder je matras: in feite kost sparen je nú al geld. Je moet namelijk ook rekening houden met de inflatie, want die zorgt ervoor dat spullen, zoals een halfje bruin bij de bakker of supermarkt, en diensten, zoals de kapper, duurder worden.

De inflatie in Nederland was in augustus 3,1 procent. Bij de huidige spaarrente van ongeveer 0 betekent dat dat je in feite 3,1 procent verliest op je spaarrekening. Ditzelfde geldt voor cash, in dat geval is er nauwelijks verschil.