Europarlementariërs schnabbelen voor miljoenen euro's bij

Die organisatie houdt een integriteitsrapport bij over de partijen in het Europees Parlement. Na onderzoek concluderen zij dat de leden van de Brexit Party samen tussen de 2 miljoen en 4,6 miljoen euro verdienen bovenop hun vaste salaris in het parlement. De partij is ook de grootste in het Europees Parlement, met enkele grootverdieners, en steekt daardoor flink boven andere partijen uit.

Het is niet verboden om geld bij te verdienen naast de baan in het Europees Parlement, maar volksvertegenwoordigers moeten wel aangeven dat ze iets bijverdienen. Jaarlijks maakt Transparency International op basis daarvan een rapport waarin ze al die gegevens verzamelen.

Grootste bijverdieners

Het is niet vast te stellen hoeveel ze precies krijgen aan extra inkomen. De parlementsleden geven slechts een grove indicatie van hun bijverdiensten. De grootste bijverdiener is Ben Habib, die aangeeft ongeveer 80.000 euro per maand bij te verdienen bovenop zijn parlementssalaris van 8757,70 euro per maand.

Hij geeft aan een maandelijks salaris van 35.000 euro te ontvangen als ceo van een vastgoedfonds. Daar bovenop komt nog een jaarlijkse bonus en ontvangt hij dividenduitkering. Transparency International schat in dat hij bijna een miljoen euro per jaar verdient bovenop zijn EP-salaris.

Nummer twee op de lijst van bijverdieners is Radoslaw Sikorski, de voormalige minister van Defensie en Buitenlandse Zaken in Polen. Met twaalf nevenactiviteiten verdient hij tussen de 49.000 en 67.000 euro per maand naast zijn EP-salaris. Hij wordt gevolgd door Nigel Farage, die ongeveer 30.000 euro per maand bijverdient.

In de database is voor alle partijen, landen en parlementsleden op te zoeken hoeveel zij aan neveninkomsten opgeven.