'Pensioenfondsen willen plan om kortingen te voorkomen'

De dekkingsgraad is het cijfer waarin een pensioenfonds uitdrukt hoe de verhouding is tussen wat het aan beleggingen heeft in relatie tot wat het in de toekomst aan pensioenen uit moet betalen. De Nederlandsche Bank waarschuwde begin dit jaar ervoor dat de pensioenen van 1,9 miljoen gepensioneerden op de tocht staan omdat hun pensioenfonds niet de vereiste dekkingsgraad heeft.

Als die dekkingsgraad onder een bepaald niveau zakt, moet er gekort worden, oftewel dan worden de pensioenen verlaagd. Bij verschillende fondsen, die nu al in de gevarenzone zitten, kan dat flinke consequenties hebben. Het kan leiden tot kortingen op de pensioenen, als fondsen een te lage dekkingsgraad hebben en houden.