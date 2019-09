34 dagen tot de deadline: hoe staat het nu met brexit?

Er is eigenlijk maar een zekerheid: over niet al te lange tijd zullen er verkiezingen plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. "Na drie jaar brexit-onderhandelingen is het lastig om voorspellingen te doen", zegt brexit-expert Rem Korteweg van Clingendael. "Maar we gaan sowieso richting verkiezingen. De vraag is welke route we volgen daarnaartoe."

Korteweg benadrukt dat er nu een aantal duidelijke scenario's zich aftekenen, maar dat de afgelopen jaren alle logische scenario's steeds veranderd zijn. "Wat er nu aan de hand is in het Verenigd Koninkrijk had niemand kunnen schrijven. Het is een collectieve politieke zenuwinzinking. Er komen krachten los en er worden politieke trucs uit de kast gehaald die we nog nooit hebben gezien."

