Zo willen de linkse partijen afrekenen met de hoge huren in vrije sector

GroenLinks denkt dat het beste een einde kan worden gemaakt aan woekerhuren in de vrije sector door het puntensysteem door te trekken. Dat systeem geldt nu voor huurwoningen in de sociale sector tot 720 Euro in de maand.

Huurders die denken dat ze een te hoge huur betalen kunnen naar de huurcommissie stappen. Het puntensysteem is bepalend voor de vraag of ze gelijk hebben. In dat geval stelt de huurcommissie ze in het gelijk en gaat de huur omlaag.

'Ik vind dat raar'

Deze mogelijkheid is er niet voor huurders van woningen met een hogere huur. ''Ik vind dat raar'', zegt GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders. ''Als we het puntensysteem doortrekken kunnen mensen die in de vrije sector huren ook naar de huurcommissie stappen. Nu worden vaak hoge huren gevraagd voor kleine woningen, die volgens het puntsysteem veel minder waard zijn. Het is ook een goede manier om er voor te zorgen dat woningen in het midden-huur-segment betaalbaar blijven''.

Het puntensysteem gaat tot bijna 1300 Euro in de maand. Wat GroenLinks betreft wordt dat de grens die bepalend is, of huurders wel of niet naar de huurcommissie kunnen stappen om hun huur aan te vechten. De PvdA, die ook voorstander is van het doortrekken van het puntensysteem, wil die grens leggen bij een huur 1000 Euro per de maand.