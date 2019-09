Omstreden WeWork-topman Neumann stapt op na druk van investeerders

Beursgang uitgesteld

WeWork maakte in juli bekend dat het bedrijf dit jaar nog naar de beurs wil, maar die beursgang wordt voorlopig uitgesteld. Het lukte de aanbieder van flexibele werkplekken niet grote beleggers te interesseren om te investeren in het bedrijf. Beleggers twijfelen aan het businessmodel en WeWork moest de waardering bijstellen van 47 miljard naar slechts zo'n 15 miljard dollar.

Veel van de onzekerheid rondom de beursgang komt op het conto van de controversiële topman. SoftBank, de grootste investeerder in WeWork, drong aan op zijn vertrek. Verschillende bestuursleden overwogen zelfs een coup om Neumann af te zetten.

De afgelopen weken stapelen de problemen zich op. Twee grote deals van WeWork in Londen gingen niet door, er werd personeel ontslagen en The Wall Street Journal publiceerde een opmerkelijk verhaal over de 'over the top'-stijl van Neumann. Lees hier wat er allemaal mis ging.