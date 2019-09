Thomas Cook België verwacht een gedeeltelijke doorstart

Geen duidelijkheid voor Nederland

Hiermee is er voor Thomas Cook België inmiddels meer duidelijk dan voor de Nederlandse tak. Er is nog niets bekend over een eventuele doorstart van activiteiten, mogelijk faillissement of uitstel van betaling voor Thomas Cook Nederland.

Alle reizen die door Nederlanders geboekt zijn bij Thomas Cook of Neckermann, gaan niet door. Waarschijnlijk zijn in totaal zo'n vijftigduizend Nederlanders gedupeerd. Garantiefonds SGR laat weten dat mensen zich zo snel mogelijk moeten melden bij een aangesloten reisbureau.