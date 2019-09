Hoekstra: geen verbod op negatieve spaarrente

Geen verbod op negatieve rente

De minister is ook niet van plan een verbod op negatieve spaarrentes in te stellen, zoals bijvoorbeeld in België. "Een hard verbod op negatieve rente is een zeer forse ingreep in de markt, die ook nadelen kent", schrijft de minister. Volgens Hoekstra kan zo'n verbod monetair beleid in de weg zitten.

Banken kunnen ook op een andere manier kosten doorberekenen aan klanten, zegt Hoekstra. Hij hoopt dat ze met alternatieven komen, zodat een verbod niet nodig is.

"Renteverlagingen door centrale banken resulteren niet per se in negatieve rentes op spaardeposito’s van consumenten", benadrukt hij. "Dit is afhankelijk van de keuzes die banken maken."