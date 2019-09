Wie is de ideale manager? | Ministers naar New York | En pro forma tegen Utrechtse terreurverdachte

Elke ochtend als eerste deze update in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de Z First nieuwsbrief.

Welke Nederlandse topinnovaties lossen wereldwijde problemen op en dragen bij aan onze economie? Wie de 3 nieuwste ‘Nationale Iconen’ zijn, wordt vanavond bekendgemaakt door staatssecretaris Mona Keijzer. Er zijn nog tien finalisten: van kunstalvleesklieren tot duurzame watervoorziening.

De ideale manager is een man van 35 tot 45 jaar. Althans, dat komt uit een enquête naar voren. Hij is betrouwbaar, behulpzaam en heeft nog zo een paar van die kwaliteiten. Niet heel verrassend, dus. Maar dat is verklaarbaar. "Bij dit soort onderzoeken kiezen mensen voor wat ze al kennen."

In Utrecht start de tweede pro formazitting tegen Gökmen T.. Hij wordt verdacht van het plegen van de dodelijke tramaanslag in Utrecht, afgelopen maart. Het onderzoek loopt nog, maar in deze rechtszaak kan worden bepaald of hij langer vast blijft zitten. De verdachte hoeft ook niet verplicht aanwezig te zijn.

Ministers en staatshoofden uit alle landen verzamelen in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Namens Nederland reizen ministers Blok, Bruins, Kaag en premier Rutte af voor talloze overleggen met collega’s. Ondertussen start ook de klimaattop in New York.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, is meer geld gaan investeren in bedrijven die 'op ramkoers liggen' met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat blijkt uit een analyse die vier milieuorganisaties hebben laten maken. De milieuclubs vinden dat ABP zou moeten stoppen met investeringen in steenkool, olie en gas.