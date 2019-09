Britten leveren geheim, informeel brexitplan in bij de EU

De documenten worden 'non-papers' genoemd. Dat zijn informele documenten waarin de positie van een regering wordt geschetst. Het is dus nog geen formeel plan of voorstel, maar het kan het startpunt zijn van een nieuw gesprek tussen de EU en de Britten.

Papieren ontvangen

"We hebben documenten uit het VK ontvangen en op basis hiervan zullen we vandaag en morgen technisch overleg voeren over sommige aspecten van douane, industrieproducten en sanitaire en fytosanitaire regels", zegt woordvoerder Mina Andreeva van de Europese Commissie tegen Reuters.

Volgens haar zullen ook de brexitonderhandelaars van de EU en het VK, Michel Barnier en Stephen Barclay, vrijdag verder praten over brexit in Brussel. Andreeva wil niet zeggen wat er in de voorstellen van de Britten staat.

Ergernis

De Europese Unie begon zich te ergeren aan het feit dat de Britten al maandenlang zeggen dat ze van de backstop af willen, terwijl ze niet met een duidelijk plan komen. Jean-Claude Juncker zei tegen Johnson dat hij exact moest vertellen hoe hij het probleem rond de backstop wilde oplossen.