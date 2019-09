Recordaantal mensen werkt, toch stijgt werkloosheid

Recordaantal mensen werkt

Er is een recordaantal mensen aan het werk. In totaal zijn er 9 miljoen werkenden, 71,2 procent van de 15- tot 75-jarigen. De laatste keer dat procentueel gezien zoveel mensen werkten was in maart 2009. Toen waren er 8,4 miljoen werkenden en was de arbeidsparticipatie 71 procent.

Wat verder opvalt is dat 45-plussers vaker op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Het aantal werkenden in deze groep nam toe met 736.000. De 45-minners zijn juist iets minder vaak aan het werk.