Failliete contractbeheerder van ING sleept 'zus' TCP Payroll mee

Afgelopen zomer werd bekend dat contractbeheerder TCP Direct in de problemen zat. Het bedrijf bleek niet meer in staat om de salarissen aan de zelfstandigen die voor ING werkten uit te betalen.

De betalingsproblemen waren het gevolg van een niet-betalende klant en een bank die daarop de geldkraan dichtdraaide.

TCP Direct failliet

Nadat een reddingsplan in samenwerking met ING strandde, ging TCP Direct begin deze maand failliet. ING garandeerde wel dat zzp’ers die voor de bank aan de slag waren, zouden worden betaald.

Destijds erkende directeur Evert van der Weijden in het FD dat ook zusterbedrijf TCP Payroll betalingsproblemen had. Door het verlies van een kwaliteitskeurmerk was het moeilijk geworden om klanten vast te houden.