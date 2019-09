'Vervroegd vertrek bij ITV kost De Mol 100 miljoen'

Na de verkoop van Endemol aan het Spaanse Telefonica in 2000 en zijn latere vertrek bij dat concern bouwde De Mol opnieuw een mediabedrijf op waaronder productiebedrijf Talpa Media. Dat bedrijf, inclusief paradepaardje The Voice, verkocht hij in 2015 aan het Britse ITV.

Overnamesom gespreid

Daarbij werd de afspraak gemaakt dat De Mol nog tot eind 2022 creatief bij de onderneming betrokken zou blijven. Ook zouden de Britten de overnamesom van 1,1 miljard euro spreiden over vier tranches.

De eerste twee tranches van samen 600 miljoen zijn al betaald. Eind dit jaar staat de derde betaling gepland, als Talpa Media goed genoeg presteert.

Fluiten naar 100 miljoen

De Telegraaf noemt het vandaag onwaarschijnlijk dat De Mol door zijn vroegtijdige vertrek nog aanspraak kan maken op het vierde deel van de betaling. "Door het verbreken van de banden met ITV lijkt de Talpa-oprichter (...) te kunnen fluiten naar die laatste 100 miljoen euro, die pas na 2022 konden worden toegekend", aldus de krant.

Een woordvoerder van Talpa Media wilde daar tegenover de Telegraaf geen commentaar op geven. Het missen van de laatste betaling zou voor De Mol overigens geen onoverkomelijk probleem zijn. Het totale vermogen van de mediamagnaat wordt geschat op 2,7 miljard euro.