Boete, celstraf en views: dit leverde de Area 51-stunt op

Gevangenis in en uit

Woordvoerder Scherpenzeel benadrukt dat de situatie 'heel heftig is' voor de Youtubers. Het duo bracht twee nachten in een cel door, daarna werden ze op borgtocht vrijgelaten. Na de uitspraak van de rechter, moesten ze terug de cel in. "Donderdag vliegen ze terug nadat ze de boete betaald hebben, maar tot die tijd blijven ze in de gevangenis."

Zodra de jongens terug in Nederland zijn, publiceren ze een video op hun kanalen over hoe alles verlopen is. Scherpenzeel: "En we gaan als team evalueren wat de volgende stappen zijn."