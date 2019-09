Vette rekening voor Marktplaats-handelaar in nep-Ray-Bans

Naar eigen zeggen bestelde de man in 2011 veertig nepzonnebrillen van Ray-Ban bij een verkoper in China voor 512 euro. Daarvan zou hij er zeven hebben weggegeven. Toen hij in 2017 wat minder inkomsten had, besloot hij om de brillen onder de naam 'Alex' via Marktplaats te verkopen.

Nagemaakte Ray-Bans

Uiteindelijk zou hij slechts vier nagemaakte Ray-Bans hebben verkocht, voor samen 128 euro. Maar eind 2017 liep 'Alex' tegen de lamp toen recherchebureau ACP in opdracht van het Italiaanse brillenconcern Luxottica een zonnebril bij hem kocht. Luxottica bezit de merkrechten op Ray-Ban.

Nadat onderzoek uitwees dat het een nepbril betrof, sommeerden de Italianen de man te stoppen met zijn handel. Toen hij daar niet op reageerde, sleepte Luxottica hem voor de rechter.