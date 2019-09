'Amazon trekt eigen producten voor in zoekresultaten'

Machtsmisbruik?

Het besluit is ook opmerkelijk omdat de Europese Commissie in juli een officieel onderzoek begon naar machtsmisbruik door Amazon. Omdat Amazon zowel verkoper als marktplaats is voor anderen, vraagt de Commissie zich af of het verkopersgegevens gebruikt om te kijken welke producten het goed doen. En of het bedrijf dat voordeel gebruikt om vergelijkbare producten te verkopen.

Twee jaar geleden legde Europese Commissie zelfs nog een boete van 2,42 miljard euro op aan Google, omdat het zoekresultaten van zijn eigen dienst Google Shopping boven de diensten van concurrenten plaatste.