Grondpersoneel KLM legt woensdagmiddag het werk weer neer

Het grondpersoneel van KLM gaat woensdag opnieuw staken. Tussen 13.00 uur en 17.00 leggen zij het werk neer, om hun vraag om loonsverhoging in de cao-onderhandelingen kracht bij te zetten. Het is de derde keer in twee weken dat het KLM-personeel staakt.

De nieuw aangekondigde actie duurt vier uur, terwijl de vorige acties twee uur duurden. Reizigers die woensdag vliegen, moeten rekening houden met mogelijke vertragingen en annuleringen. Hoeveel passagiers getroffen worden, is nog onduidelijk. Morgen maakt KLM daar meer over bekend. KLM biedt 2,54 procent, FNV wil 4 procent De onderhandelingen tussen het grondpersoneel en KLM over nieuwe cao klapten vrijdagavond opnieuw. Na vijf dagen en avonden onderhandelen, kwam KLM met een eindaanbod: een gemiddelde stijging van 2,54 procent per jaar. "Na een volle week praten kwam dat bod, dat volkomen onacceptabel was. Ze wisten dat ze ons daar nooit mee binnenboord zouden kunnen houden", zegt FNV-bestuurder Jan van der Brink. De bonden willen 4 procent in de cao terugzien, die geldt voor ongeveer 15.000 medewerkers. Dat is niet de enige eis. Want FNV wil ook dat het medewerkers in vaste dienst neemt, er betere roosters komen die minder druk opleggen op de medewerkers. Minder flex Zo wil FNV een andere verhouding tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers. "We willen dat ze teruggaan naar 80 procent, 20 procent uitzendkrachten." Daar was ook onderhandelingsruimte, zegt Van der Brink. "Maar dat loonbod leek nergens op. En als er dan ook op andere plekken grote verschillen zijn, houdt het een keer op", zegt hij. Hevigere acties De vakbond overweegt ook hevigere acties en vergadert vanavond over een aantal varianten. "Langere periodes staken of bijvoorbeeld estafetteacties, waarbij afdelingen elkaar opvolgen. Bijvoorbeeld eerst de technische dienst, dan vrachtvervoer en daarna een andere afdeling. Dan beperk je de schade voor het publiek, maar voelt KLM wel de pijn."