Centrale banken ondervragen initiatiefnemers cryptomunt Libra

Libra niet alleen van Facebook

Libra is de digitale munt die Facebook op de markt wil brengen in 2020. Het idee is dat mensen geld kunnen overmaken naar elkaar, waar ook ter wereld. Daarnaast zou het kunnen dienen om te betalen voor diensten of producten van bedrijven.

Het is in handen van 28 bedrijven en organisaties. Naast Facebook zijn ook Ebay, Spotify, Uber en betaalbedrijven zoals Visa, Mastercard en PayPal aan boord. Toen Facebook het project Libra in juni aankondigde, waren er vragen maar vooral ook de nodige kritiek.