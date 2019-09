Knot haalt uit naar ECB: maatregelen te zwaar

Volgens Knot staat vooral het opnieuw starten van het opkoopprogramma van obligaties niet in verhouding tot de huidige economische condities. "Er zijn gegronde redenen om de effectiviteit in twijfel te trekken", schrijft hij in een verklaring.

Dat de president van DNB zich uitlaat over ECB-beleid is zeldzaam, al heeft Knot al eerder gezegd dat hij het opkoopprogramma niet wilde herstarten. Knot benoemt dat de economie in het Eurogebied op volle bezetting draait en dat de lonen stijgen. De voorwaarden voor financiering zijn 'ongekend ruim' en vormen 'geen obstakel voor kredietverlening, consumptie en investeringen'.