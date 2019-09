Zelfs kleinere verbouwing ligt stil door stikstofproblematiek

Extra opletten

In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat ieder plan afzonderlijk beoordeeld moet worden. Hierbij wordt gekeken of de stikstofuitstoot toeneemt.

Volgens de gemeente is een verhoogde stikstofuitstoot niet uit te sluiten bij verbouwingen die leiden tot meer bewoners of de vestiging van een bedrijf aan huis. Ook kan een verbouwing dichtbij een Natura 2000-gebied sneller leiden tot verhoogde uitstoot in zo'n gebied. In die gevallen vraagt de gemeente Zwolle om een berekening.

Wel of niet berekenen?

Steenkist ging naar een onderzoeksbureau om de stikstofuitstoot te laten berekenen, maar daar kreeg ze te horen dat dit niet nodig was.

"Toen is de architect die de aanbouw heeft ontworpen weer naar de gemeente gegaan", zegt ze. En ook daar bleken inmiddels twijfel te zijn ontstaan. "Ze zouden moeten wachten op een tool van de rijksoverheid waarmee gemeenten kunnen bepalen of er een stikstofberekening nodig is."

'Niet wenselijk' en 'flauwekul'

Omgevingsrechtadvocate Marieke Kaajan vindt de aanpak van de gemeente Zwolle heftig. "Het is niet wenselijk dat dit zo gebeurt. Het gaat hier alleen om een kleine toename bij de bouwfase. Daar kun je best van motiveren dat het ecologisch niet relevant is."

Johan Vollenbroek, de man die ervoor zorgde dat de stikstofuitspraak er kwam, noemt het zelfs flauwekul. "Het is echt onzin, het ontbreekt hier aan bestuurlijke moed. Er is niemand die in bezwaar gaat bij zoiets", zegt hij.

"Zo'n op- of aanbouw heeft nauwelijks stikstofuitstooteffect in dat gebied, laat staan structureel. Gemeenten zijn bang geworden en dat zorgt voor stilstand. Dat is in dit geval echt totaal niet nodig."