ECB verlaagt rente en herstart opkoopprogramma

Nieuw opkoopprogramma: 20 miljard per maand

Het nieuwe opkoopprogramma van obligaties wordt per 1 november gestart. Per maand wordt er voor 20 miljard euro aan obligaties opgekocht. Hoe lang de ECB dat blijft doen is nog niet duidelijk. De ECB gaat ‘zo lang als nodig’ door met opkopen.

Sinds 2015 heeft de ECB vele miljarden aan obligaties opgekocht. Er werden twee opkoopprogramma’s aangekondigd: eentje van 60 miljard euro en eentje van 80 miljard euro. Officieel eindigde het opkoopprogramma begin 2019.

Het doel van de ECB is zorgen dat de euro stabiel blijft. De centrale bank heeft daarvoor bepaald dat de inflatie rond de 2 procent moet liggen. Dat percentage wordt echter niet gehaald: de inflatie blijft steken op 1,6 procent. Daarom neemt de ECB maatregelen om de inflatie aan te wakkeren.