Zorginstelling moet ontslagen topman 85.000 euro extra betalen

Rokende puinhopen, toch extra ontslagpremie

Valkenborgh nam daarmee echter geen genoegen, en stapte naar de rechter. In oktober 2017 gaf de kantonrechter in Roermond de zorginstelling grotendeels gelijk. Maar daartegen ging de bestuurder in hoger beroep. Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak van gerechtshof in Den Bosch, blijkt dat succesvol te zijn geweest.

Volgens het Hof had Daelzicht het salaris dat Valkenborgh opstreek in de periode dat hij niet meer actief was, toch niet mogen verrekenen met de afkoopsom. Dat betekent dat Daelzicht de ex-topman ruim drie jaar nadat hij de rokende puinhopen bij de zorginstelling achter zich liet, nog tienduizenden euro’s moet betalen.