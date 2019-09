Seksartikelenwinkel Pabo boekte megaverliezen

Vorig jaar maart ging de seksartikelenhandel in Hulst ook al failliet. Destijds maakte de Nederlandse dochteronderneming van het Duitse erotiekbedrijf Beate Uhse onder de naam Pabo 4.0 nog een doorstart. Daardoor behielden 60 werknemers hun baan.

Opkrabbelen

Eind vorig jaar beweerde de toenmalige directeur Michael Specht in de Zeeuwse krant PZC dat het Nederlandse bedrijf weer aan het 'opkrabbelen' was. "De sfeer op het kantoor in Hulst wordt ook steeds beter." Begin juli ging Pabo echter opnieuw bankroet.

Uit het eerste faillissementsverslag van curator Joost Willemen blijkt dat de uitspraak over opkrabbelen onzin was. Pabo 4.0 boekte in het gebroken boekjaar 2018/2019, dat liep tot en met maart, namelijk een verlies van maar liefst 12,4 miljoen euro. Op een omzet van nog geen 31 miljoen is dat een opvallend hoog bedrag.