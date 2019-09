Boete dreigt voor makelaars die bemiddelingskosten rekenen

'Speciale extra kosten'

Het klopt dat Max Property Group kosten rekende aan huurders, vertelt directeur Edwin de Pijper aan RTL Z. "Dat doen we omdat we in Rotterdam speciale extra kosten hebben", zegt hij. "De dienstverlening waarvoor de huurder betaalde, kwam ook ten goede aan de huurder", zegt hij.

Op de vraag wat die 'speciale extra kosten' dan zouden zijn, geeft hij geen antwoord.

De ACM wijst er in een persbericht expliciet op dat het niet uitmaakt of bemiddelaars 'administratiekosten, een aanbetaling of inschrijfgeld' rekenen. "Het is gewoon verboden. Daarom treden wij op."

Nu zijn de kosten verschoven naar de verhuurder, zegt De Pijper. "Daar zijn verhuurders niet blij mee, maar het moet. Wij blijven wel van mening dat het niet om bemiddelingskosten ging, maar ik wil ook niet vechten tegen de overheid."

'Wij rekenen geen bemiddelingskosten'

Goeth Vastgoed geeft toe dat het bedrijf bemiddelingskosten rekende. De bedrijfsleider vertelt aan RTL Z dat zij daar na de last onder dwangsom van ACM mee gestopt zijn.

Alleen Domica Eindhoven gaat in beroep tegen de uitspraak. Het bedrijf was op moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.