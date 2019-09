Geld overmaken tussen verschillende banken duurt nu 5 seconden

Enkelvoudige betalingen

Alle enkelvoudige betalingen lopen nu via deze betalingssnelweg. In de toekomst kan de techniek ook ingezet worden voor grotere bulkbetalingen, die vooral bij bedrijven veel gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het gelijktijdig uitbetalen van salaris aan honderden werknemers.

Volgens Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging zou dat wel kunnen. "We hebben nu een snelweg aangelegd, iedere bank die aanvullende diensten wil aanbieden kan dat doen", legt hij uit. "Er is blijkbaar geen dringende behoefte aan bulkbetalingen binnen seconden. Bedrijven plannen dit soort bulkbetalingen namelijk vooraf in, zodat hun personeel op tijd het salaris heeft."

Vervanging van PIN?

Hij is heel benieuwd met welke innovatieve diensten de banken gaan komen. Voor sommige ondernemers zou het direct overmaken van geld zelfs kunnen betekenen dat ze afscheid nemen van hun pinapparaat. Want als klanten het direct overmaken via internetbankieren, dan heeft de ondernemer het direct.

"Dat hebben we in Denemarken al gezien. Bij de invoering van dat systeem, waren daar ondernemers die geen pinapparaat meer wilden", zei Inge van Dijk van de Betaalvereniging eerder tegen RTL Z.