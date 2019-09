Pensioenfondsen klagen over hoge regeldruk van DNB

In het Financieele Dagblad klaagt de koepelorganisatie van pensioenfondsen over de grote hoeveelheid regels. De Pensioenfederatie heeft een brief geschreven aan DNB. Daarin schrijft de koepel dat de toezichthouder 'pensioenfondsen hindert bij wat hen nu te doen staat: besturen in het belang van de deelnemer'.

Woud aan toezichtsregels

De aanleiding zijn nieuwe regels over toetsing. Sinds dit jaar moeten pensioenfondsen mensen met bepaalde sleutelfuncties aanwijzen. Zo moet er bijvoorbeeld een speciale persoon zijn die verantwoordelijk is voor risicobeheer. Dit hoeven geen werknemers van het pensioenfonds te zijn, ze kunnen ook medewerkers van het bestuursbureau of de pensioenuitvoerder zijn.

DNB wil zeker weten dat deze mensen hun functie goed uitvoeren, dus ze worden getoetst. DNB test bijvoorbeeld of iemand geschikt en betrouwbaar is.