John Bercow, voorzitter Lagerhuis, kondigt vertrek aan

De 56-jarige Bercow zei vandaag in het Lagerhuis dat hij in 2009 aan zijn vrouw en kinderen heeft beloofd maximaal negen jaar als voorzitter zou aanblijven. Die periode is inmiddels voorbij, en hij wil zich aan de belofte houden.

Deadline voor vertrek

De voorzitter noemt het 'het meest democratisch en minst disruptief' om uiterlijk 31 oktober te stoppen als voorzitter, op het moment dat brexit zou moeten plaatsvinden. Als het parlement er vanavond voor kiest om eerder verkiezingen te organiseren, gaat hij eerder weg.